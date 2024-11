Autarquia de São Vicente promove acção Contra a Violência no Namoro

A Escola Agrícola da Madeira foi o local escolhido, esta manhã, para uma ação de sensibilização sobre a violência no namoro, dirigida aos jovens do Ensino Secundário. A palestra ministrada pela Dra. Teresa Pedra, do Instituto de Segurança Social da Madeira, teve o intuito de alertar os jovens para os sinais de violência nas relações e oferecer ferramentas para prevenir e combater este problema da sociedade.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de São Vicente, no âmbito da Campanha Regional "Click na Mudança", contou ainda com a participação da vereadora da Educação, Rosa Castanho, reforçando o compromisso da autarquia na luta contra a violência doméstica, refere nota à imprensa.

Se está a sofrer ou suspeitar que alguém seja alvo de violência doméstica, não hesite em entrar em contacto para as linhas de apoio: Linha de Emergência Social 114 ou 112 PSP (disponíveis 24 horas por dia, chamada gratuita); Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica do ISSM, IP-RAM 300 084 135 / 964 549 749; Associação Presença Feminina 291 759 777 / 968 084 407; Equipa Multidisciplinar da Violência Doméstica do SESARAM 291 705 608, ext 3138; Equipas de Atendimento, Acompanhamento e Investigação da PSP 291 208 415 Funchal / 291 950 024 Ribeira Brava.