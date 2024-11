Madeira SAD vence e esta nos 'oitavos' da Taça Europeia de andebol feminino

O Madeira Andebol SAD carimbou esta tarde o passaporte para os oitavos-de-final da Taça Europeia em andebol feminino (EHF European Cup) ao vencer o jogo da segunda mão por 36-20 diante das turcas do Uskudar BSK e depois de já terem vencido, no passado dia 9 de Novembro na Turquia, na partida da primeira mão, por 28-25.

No encontro de hoje e com um Pavilhão do Funchal repleto de público, o conjunto orientado por Sandra Fernandes foi mais eficaz, mostrou melhores armas e esteve muito concentrado, o que permitiu ir para o intervalo a vencer com uma vantagem confortável de nove bolas (19-10).

No segundo tempo as madeirenses conseguiram gerir essa vantagem e ‘festejaram’ o passaporte para a ronda dos oitavos com um triunfo por 36-20.