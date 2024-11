Limpeza de encosta vai condicionar trânsito entre São Vicente e Seixal

No próximo dia 26 de Novembro, das 9h30 às 17 horas, os rocheiros da DRE – Direcção Regional de Estradas vão proceder a limpeza e saneamento da encosta sobranceira à VE 2 (ao km 2.6) pelo que terá de ser condicionado/encerrado todo o tipo de circulação automóvel e apeada, no troço compreendido entre S. Vicente (Centro do Ouro/km 0.95) e o Seixal (Véu da Noiva/km 5.1).

Os encerramentos ocorrerão, previsivelmente, por períodos de 30 minutos e de forma alternada com a abertura do troço, refere nota à imprensa.

Por conseguinte, a DRE deixa o aviso a todos os utentes da Concessão que no período de interrupção o trânsito terá demoras e constrangimentos.