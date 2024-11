Habitantes de S. Vicente são os que mais devem é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Cada munícipe deve mais de 674 euros, caso o passivo da autarquia fosse dividido pela população. De acordo com o Anuário Financeiro dos Município Portugueses são os residentes de Santana os que menos devem.

40 intervenções para “acalmar” o trânsito da cidade para revelar que a Câmara do Funchal vai lançar, em breve, uma série de empreitadas para disciplinar a circulação automóvel e mitigar o impacto do tráfego nas zonas críticas do concelho, num investimento de meio milhão de euros.

Nota ainda para: Gabinete de Apoio às Altas Capacidades segue 12 alunos sobredotados.

Mais: Parlamento informa esta semana tribunal sobre imunidades.

Por fim, JPP está pronto “para todos os cenários”. Partido diz sim à censura ao Governo e rejeita, para já, ‘novos casamentos’.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper. Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'. Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt. É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.