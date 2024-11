Prémio "contribui para reforçar a projecção turística" da Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira congratula-se, hoje, publicamente, com os prémios atribuídos à Região nos World Golf Awards 2024. José Manuel Rodrigues considera que prémios contribuem para a projecção do destino Madeira.

"Ao conquistar o galardão de 'Melhor Destino Emergente de Golfe do Mundo', a Madeira afirma mais uma vez o caminho de excelência que tem sabido trilhar na área do turismo de golfe. É um prémio que contribui para reforçar a projeção turística da Região a nível internacional", transmitiu o presidente do parlamento regional em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, José Manuel Rodrigues aproveitou para felicitar os projectos empresariais madeirenses distinguidos nesta gala, nomeadamente o Clube de Golfe do Santo da Serra, galardoado com os prémios de 'Melhor Sistema de Curso de Captação de Água Sustentável do Mundo 2024' e de 'Melhor Buraco Par 3 do Mundo 2024', e o Palheiro Golfe, agraciado com o 'Melhor Clubhouse Panorâmico do Mundo 2024'.

Para o presidente da Assembleia este prémio reconhece também "o investimento, a formação e a dedicação" dos empresários e respectivos colaboradores e seus sócios, numa modalidade que, "além de promover o desporto e o bem-estar, contribui valorizar o ambiente e mostrar aos ‘olhos do mundo’ as peculiaridades das paisagens da nossa Região". "É um justo reconhecimento mundial a que a Madeira está grata", rematou.