"Prémio reflete o trabalho da equipa”

Rodrigo Borges, central de 26 anos do Marítimo, recebeu hoje o Prémio de Defesa do Mês na Liga Portugal 2 Meu Super (II Liga), referente aos meses de Setembro e Outubro.

“Este prémio é muito importante e reflete o trabalho da equipa. Sem isso, não seria possível. Nestes últimos meses, temos vindo a fazer um bom trabalho, daí ter conseguido também vencer este prémio. Esforço-me bastante no dia-a-dia, encaro cada treino com a máxima seriedade. É muito trabalho e as coisas acontecem naturalmente”, destacou o jogador no momento de receber a distinção.

No período em questão, Rodrigo Borges participou nos seis jogos realizados pelos insulares na Liga Portugal 2 Meu Super, num total de 495 minutos, tendo marcado três golos, nas vitórias diante FC Porto B (1-0), Académico (2-0) e FC Felgueiras (3-1). Somou 17,28 por cento dos votos dos treinadores de todas as equipas da competição, suplantando a concorrência da dupla do CD Tondela: Bebeto (11,11 por cento) e Ricardo Alves (7,41 por cento).