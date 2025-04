Dj Poppy sobe à cabine do Marginal a 12 de Abril

O Marginal recebe, no sábado, dia 12 de Abril, a DJ Poppy, uma das grandes referências do djing nacional.

Segundo nota à imprensa, "tudo começou nos anos 90, as suas influências vêm da sua paixão pelo techno e as suas vertentes, misturando o seu groove com tons melódicos".

Desde então, tem tido um percurso intenso, sendo convidada para actuar em clubes nacionais de renome. De Portugal a França, Itália, Angola, Marrocos e Suíça, Poppy mostra-nos uma paixão pela música, sempre com um estilo underground cada vez mais influenciado pela música electrónica.

Em 2016 lançou o seu primeiro EP intitulado 'Deeply Connected', editado pela editora alemã Brise Records.