Badminton promovido junto de alunos do Caniço

A Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira promoveu, ontem, no âmbito do Dia do Badminton, uma ação de promoção da modalidade de Badminton, na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço. Nesta actividade participaram alunos dos 2.º e 3.º ciclos.

A iniciativa foi orientada por Cosme Berenguer, contando com a participação dos atletas Campeões Nacionais, integrantes do Projecto Praticantes de Elevado Potencial da ABRAM, Simão Campos, Leonor Silva e Henrique Pereira, do Club Sports da Madeira, O objectivo foi proporcionar aos alunos um contacto com esta modalidade, assim como fomentar a prática do badminton no concelho.