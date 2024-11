Marítimo convida Carlos Batista a prestar esclarecimentos na Assembleia Geral do dia 29

As críticas de Carlos Batista- antigo vice-presidente do Marítimo para a área financeira e ex-candidato à liderança verde-rubra- ao actual presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, mereceram já uma reacção do clube que, através de um comunicado, convidou o antigo dirigente a estar presente na Assembleia Geral do próximo dia 29 para, segundo o Marítimo, para prestar todos os esclarecimentos.

Eis, na íntegra, o comunicado do Marítimo:

“Na sequência das declarações prestadas pelo Dr. Carlos Batista na edição desta terça-feira do Diário de Notícias da Madeira, o CS Marítimo vem pelo presente endereçar o convite ao antigo membro da direção com o pelouro da área financeira a marcar presença na Assembleia-Geral Ordinária do clube que tem lugar no próximo dia 29 de novembro de 2024, em Santo António, por forma a que os temas abordados na comunicação social sejam debatidos e devidamente esclarecidos aos sócios em sede e local próprio para o efeito.”