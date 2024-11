PSD lembra a existência de grupos locais há mais de 30 anos

A criação de grupos de acção local, como propõe o PAN, não é novidade, como lembra Joana Silva, que no entanto concorda que seria importante surgirem mais.

A deputada do PSD comentou a proposta de Mónica Silva, começando por referir que "uma coisa são os grupos de acção local (GAL) e outra são as unidades locais de protecção". Neste segundo caso, refere a existência de duas unidades, no Funchal, no Curral dos Romeiros e na Barreira.

No que diz respeito aos GAL, recorda que já há dois, criados ainda no século XX, há 36 anos, dinamizados pela ACAPORAM e pela ADRAMA, com acção local a diversos níveis, nomeadamente as questões de prevenção de consequências das alterações climáticas.

O PSD reconhece que seria importante surgir mais grupos de acção local.