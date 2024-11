Albuquerque assiste à final do Madeira Ladies Open

Era suposto o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estar 'apenas' presente na cerimónia de entrega de prémios da V edição do Madeira Ladies Open, na Quinta Magnólia, mas a alteração horária da final, inicialmente prevista para as 10 horas e entretanto adiada para as 11 horas, apanhou o governante de surpresa.

Só à chegada à Quinta Magnólia, em cima das 11 horas, Miguel Albuquerque foi informado pelo anfitrião João Pedro Mendonça, presidente da Associação de Ténis da Madeira, que afinal, a final, ainda estava por se realizar. Não disfarçou o 'embaraço' mas aceitou assistir à final, que começou já depois das 11h10.

Deverá assim permanecer na Quinta Magnólia até a cerimónia de entrega de prémios, logo após ser apurada a vencedora do Madeira Ladies Open 2024.