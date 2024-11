Kristina Dmitruk e Francesa Curmi na final do Madeira Ladies Open

Kristina Dmitruk e Francesca Curmi vão estar amanhã no principal court da Quinta Magnólia para discutir o título da quinta edição do Madeira Ladies Open em ténis, prova do circuito da Federação Internacional de Ténis (ITF) dotada com um prémio monetário de 40 mil dólares e que arrancou no passado dia 10 de Novembro.

Com a chuva a voltar a aparecer durante a manhã de hoje, só por início da tarde é que se ficou a conhecer as grandes finalistas da prova de singulares.

Kristina Dmitruk, atleta neutra e actual n.º 347 do ranking mundial WTA continua a ser a grande dominadora da edição deste ano. Na meia-final a jovem de 21 anos mediu forças com Iatcenko Polina e venceu categoricamente por 6-2 e 6-1 numa partida que teve uma duração de 1 hora e sete minutos.

Já na outra semi-final o passaporte para a final apenas foi conhecido no terceiro set, com a jogadora de malta, Francesa Curmi a ser mais forte que a quinta cabeça de série do evento, a britânica Jodie Anna Burrage, triunfando por 4-6, 7-5 e 6-1.

Quanto à final de pares tem está prestes a começar com as britânicias HollyHutchinson/Ella Macdonald a defrontarem a indiana Riya Bhatia e a atleta neutra Iatcenko Polina.