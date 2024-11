Britânicas HollyHutchinson e Ella Macdonald festejam vitória no Madeira Ladies Open

As atletas inglesas Holly Hutchinson/Ella Macdonald conquistaram há instantes o título de vencedoras da prova de pares do Madeira Island Open que está a ter lugar na Quinta Magnólia e integra, uma vez mais o circuito da Federação Internacional de Ténis (ITF), estando dotado com um prémio monetário de 40 mil dólares.

Numa final emotiva as terceiras cabeças de série da prova de pares tiveram que 'suar' para conquistar o troféu, perante a indiana Riya Bhatia e a atleta neutra Iatcenko Polina que deram luta até final.

A dupla britânica até não começou da melhor forma o encontro, tendo perdido por 6-3, mas no segundo jogo veio a empatar ao triunfo por 6-2. Já na terceira partida e jogada no sistema de super tie-break ao par inglês foi mais eficaz, vencendo por 10-8 e conquistando assim o troféu desta quinta edição do Madeira Island Open.

Já amanhã de manhã o courts principal da Quinta Magnólia recebe a final de singulares, entre a atleta maltesa Francesca Curmi e Kristina Dmitruk.