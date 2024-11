Francisca e Matilde Jorge vitoriosas na estreia do Madeira Ladies Open

Com dificuldades mas com inteira justiça, as irmãs Francisca e Matilde Jorge conseguiram ambas o apuramento para os oitavos de final desta 5.ª edição do Madeira Ladies Open, numa jornada que teve lugar ontem e que tem prendido as atenções do muito público que se tem deslocado ao magnífico espaço na Quinta Magnólia.

Em mais uma etapa do circuito mundial da Federação Internacional de Ténis (ITF) e dotado com um prémio monetário de 40 mil dólares, Matilde, a mais nova, foi a primeira a entrar em ação, defrontando e vencendo a francesa Alyssa Reguer, num encontro onde foi obrigada a estar muito consistente, mais do que a sua oponente, que, nos momentos decisivos, acabou por não conseguir importunar a oitava cabeça-de-série, que venceu por 6-4 e 6-3.

Depois, foi a vez de Francisca, a segunda jogadora mais cotada do torneio (189.ª do Mundo), sentir inúmeros problemas para contrariar a holandesa Stephanie Visscher, tenista que esteve como peixe na água neste tipo de superfície e que deu muito trabalho. O equilíbrio foi constante ao longo da primeira partida, mas foi Kika a fechar o set por 6-4. Sem se dar por vencida, Visscher, forçou ainda mais o andamento no segundo parcial, dispôs de dois sets points, mas a jogadora lusa mostrou o porquê de estar bem classificada na hierarquia mundial e não só anulou esses importantes pontos, como conseguiu mesmo fechar o duelo a seu favor.

Agora, na quinta-feira, enquanto Matilde vai ter como oponente a britânica Holly Hutchinson, Kika tem marcado encontro com Kristina Dmitruk. Nos outros encontros da jornada, a francesa Yasmine Mansouri foi obrigada a disputar três sets para levar de vencida a talentosa tenista búlgara de apenas 17 anos, Rositsa Dencheva (atua n.11 do Mundo de juniores), por 1-6, 6-4 e 6-3, o mesmo sucedendo com a holandesa Anouck Vrancken Peeters, que se superiorizou a Lucia Cortez Llorca, sétima favorita, por 5-7, 6-0 e 6-1. Num dia com duelos equilibrados, a grega Marta Matoula deixou pelo caminho Ekaterina Kazionova (6-2, 5-7 e 6-3) e a maltesa Francesca Curmi anulou os intentos da dinamarquesa Sara Borkop (6-4 e 6-3).