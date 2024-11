Kristina Dmitruk elimina Matilde Jorge no Madeira Ladies Open

Kristina Dmitruk foi a grande responsável pela eliminação das duas melhores tenistas portuguesas da actualidade e assumiu-se como uma das grandes favoritas ao título aqui na Madeira.

A tenista não esteve com meias medidas, e, aproveitando as tréguas da chuva, entrou no court decidida a repetir o êxito ante uma Jorge, desta feita Matilde, depois de ter eliminado a irmã mais velha, Francisca, ao início da tarde.

No duelo com Matilde Jorge, que Dmitruk fechou por 6-3 e 6-2 ficam, pela positiva, os momentos em que a portuguesa mostrou poder evoluir até outros patamares, e a certeza que esta Dmitruk já está nesse caminho e que vai chegar ao topo do ténis mundial com toda a certeza, se não tiver lesões.

Agora, apenas a Polina Iatcenko pode travar o desejo de Dmitruk em estar na final de domingo, mas parece improvável esse cenário.