Jorge Carvalho apresenta diploma sobre o Conservatório

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia está no parlamento a defender um diploma que converte o Conservatório - Escola Profissional das Artes em Conservatório - Escola das Artes da Madeira.

Uma mudança que resulta da necessidade de garantir que "a nova estrutura possibilite parcerias nacionais no âmbito da investigação e colaborações com o Ensino Superior, nomeadamente através da integração do Conservatório na rede nacional de centros de investigação", explicou Jorge Carvalho.

O secretário regional acredita que este "fortalecimento da intervenção do Conservatório contribuirá para a preservação e valorização do património artístico e cultural madeirense".

A reestruturação proposta alinha o Conservatório com as necessidades actuais do ensino artístico e do mercado cultural.

"Do ponto de vista da formação, o diploma visa proporcionar aos alunos uma formação abrangente e inovadora, com ênfase tanto no rigor científico quanto nas competências artísticas", sublinha.

O diploma em discussão "reforça o papel do Conservatório na promoção de investigação e produção de conteúdos que refletem e constroem a identidade regional, consolidando a visibilidade nacional e internacional das suas actividades".