Jovem tenista madeirense estreia-se em prova internacional na Quinta Magnólia

A tenista madeirense Madalena Fernandes, de apenas 14 anos, estreou-se, hoje, no 5.º Madeira Ladies Open, na Quinta Magnólia, com uma derrota frente à britânica Scarlet Kavanagh, de 15 anos. Apesar do resultado, a jovem atleta deixou uma impressão positiva nesta prova inscrita no calendário da International Tennis Federation (ITF), com prémio de 40 mil dólares.

Com a família e os amigos a encheram as bancadas do recinto e com o nervosismo habitual de passar de apanha bolas para jogadora, Madalena Fernandes foi ganhando confiança ao longo do encontro, e, para além de ter feito um jogo no primeiro set, teve várias possibilidades de quebrar o serviço a uma oponente mais experiente (pelo menos um ano a mais no circuito) e equilibrar as operações. Não obstante os seus intentos, foi infrutífera na sua missão, e, depois de perder por 6-1 a primeira partida, manteve-se dentro do jogo e procurou fazer o maior número de pontos. Novo 6-1 no segundo set e alguns pontos de qualidade, fizeram com que os indicadores que deixa para o futuro sejam animadores. “Estou feliz. Era uma estreia que esperava e conseguiu fazer algumas coisas positivas. Ainda tenho que trabalhar muito mas acredito que posso chegar a um nível superior”, disse Madalena Fernandes.

No outro encontro do dia do Madeira Ladies Open, a britânica Summer Yardley não deu hipóteses a Inês Esteves. A tenista estrangeira venceu por um duplo 6-0 e vai disputar o acesso ao quadro principal com a compatriota Holly Hutchinson.

O dia de amanhã, com início marcado para as 10h00, vai ser preenchido com os oito encontros da ronda de qualificação. Depois, pelas 18h00, terá lugar a cerimónia de abertura oficial do Madeira Ladies Open, que vai contar com as individualidades da Região e patrocinadores. Nessa ocasião serão divulgados os quadros principais de singulares e pares, com os sorteios programados para o mesmo horário.