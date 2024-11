Mulheres Socialistas da Madeira passam a integrar o Secretariado Nacional

As Mulheres Socialistas da Madeira (MSM), lideradas actualmente pro Cátia Vieira Pestana, passarão a integrar o Secretariado Nacional da estrutura partidária, conforme foi ontem anunciado na reunião da Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas, que decorreu em Lisboa.

"Saliente-se que esta inclusão na estrutura nacional tem vindo a ser uma reclamação das MSM, cuja concretização a presidente da estrutura madeirense agora congratula", frisa uma nota a dar conta deste objectivo alcançando. "Cumpriu-se uma reivindicação das mulheres da Madeira: a integração das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores no secretariado nacional das MS-ID, à semelhança do acontece no Secretariado Nacional do Partido", salientou Cátia Vieira Pestana.

Como refere a dirigente, "as reivindicações da Madeira têm sido recorrentemente apresentadas à presidente nacional, Elza Pais, que as acolheu através do convite às Regiões para integrarem informalmente aquele órgão até à próxima revisão estatutária, que acontecerá no próximo Congresso Nacional", acredita.

Responsável regional defende que "as Regiões Autónomas devem ter uma palavra a dizer no que diz respeito à organização interna de estrutura nacional. As especificidades das ilhas podem acrescentar muito à visão e à sensibilidade da estrutura nacional", frisou.