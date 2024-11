Iniciativa Liberal critica adiamento da Moção de Censura ao Governo Regional

Em nota enviada, a Iniciativa Liberal Madeira critica o adiamento da moção de censura ao Governo Regional da Madeira, aprovada na conferência dos representantes dos partidos esta terça-feira.

"A decisão tomada veio no seguimento de um pedido do PSD para adiar a discussão da moção de censura para uma data posterior ao debate e votação do Orçamento e Plano para 2025, passando para dia 17 de Dezembro, em vez de 18 de Novembro, como previsto", refere o partido, acrescentando que a decisão de adiar a votação da Moção de Censura apresentada pelo Chega é "duplamente ilegal, violando ostensivamente o Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira".

“Quando as instituições deixam de respeitar as próprias normas estatutárias, e começam a decidir de forma arbitrária, torna-se claro que o "regime" e os seus protagonistas chegaram ao fim da linha”, adianta Gonçalo Maia Camelo, coordenador da IL Madeira.