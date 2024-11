Comissão Política do PS já decidiu e vota a favor da queda do Governo

A Comissão Política do Partido Socialista (PS), reunida esta tarde, decidiu dar o sim por unanimidade à Moção de Censura apresentada pelo Chega no sentido de provocar a queda do Governo Regional da Madeira e, consequentemente, a realização de novas eleições antecipadas na Madeira.

Tal como o DIÁRIO havia avançado, a estrutura dirigente do PS estava inclinada para aprovar a moção, restando saber quantos mais partidos da oposição se juntam ao voto do Chega e dos socialistas. Uma votação que está dependente, contudo, do voto dos 9 deputados do JPP e, ainda que menos, dos deputados únicos do IL e PAN, que ainda não se pronunciaram oficialmente. Também o CDS-PP ainda não se pronunciou, mas sendo parceiro passado e actual do PSD, não é crível que vote favoravelmente.

A decisão do PSD-Madeira, em reunião da Comissão Política deste sábado, indica que Miguel Albuquerque recebeu dos seus parceiros mais directos o aval para se manter firme no cargo de presidente do Governo Regional, pelo que a possível aprovação da moção de censura, cujo debate irá decorrer, em princípio, no dia 18 de Novembro, implicará a queda do Governo, a dissolução da Assembleia Legislativa e a marcação de eleições para os próximos meses, já em 2025.