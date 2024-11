Museu da Baleia da Madeira assinala Dia Nacional do Mar

O Museu da Baleia da Madeira – Município de Machico associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar, que se celebra a 16 de Novembro, com as iniciativas 'Ajude a virar a Maré' e 'Behind the scenes'.

No dia 15, pelas 9h30, o Museu da Baleia da Madeira, em parceria com a Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal, promove a acção de educação ambiental 'Ajude a virar a Maré' de limpeza das praias da vila do Caniçal. A actividade é precedida de uma breve sensibilização, feita pela professora Lucília Sousa. Os resíduos recolhidos serão posteriormente alvo de análise, separados por materiais e pesados.

No dia 16, pelas 14h30, o Museu abrirá portar ao público das áreas técnico-científicas, no âmbito da actividade 'Behind the scenes', promovendo uma visita à secção de anatomia da sala dos cetáceos, habitualmente reservadas aos trabalhadores, onde é possível observar algumas estruturas ósseas, crânios e esqueletos de animais arrojados na Madeira.

O público terá ainda a oportunidade de conhecer os projectos científicos da unidade de ciência desenvolvidos na Instituição e visualizar o documentário 'Madeira Monk Seals: A conservation project', de Andy Mann, no auditório do Museu. No final, a atenção dos visitantes à actividade será testada com um questionário 'Baleias: passado e presente'.

A participação na iniciativa está sujeita a inscrição prévia, a ser feita até 14 de Novembro, e tem lotação limitada.

Por ser o terceiro sábado do mês, dia 16, os residentes na Madeira podem visitar as exposições permanentes do Museu da Baleia da Madeira, usufruindo de 50% de desconto no bilhete de entrada.