GNR e Pingo Doce lançam campanha solidária para apoiar idosos que passam o Natal sozinhos

A Guarda Nacional Republicana (GNR), em colaboração com o Pingo Doce, lança este Natal uma campanha solidária com o objectivo de apoiar idosos que situação de extrema solidão.

Até dia 31 de Dezembro, os clientes podem contribuir para esta causa, através de um cabaz de bens essenciais disponível em todas as lojas Pingo Doce.

“Desde 2022 que o Pingo Doce, em parceria com a GNR, oferece cabazes de Natal que levam um pouco de conforto e carinho a idosos que vivem sozinhos e/ou isolados. Este ano, continuamos a nossa missão, mas entendemos que seria importante abri-la à comunidade permitindo que, quem queira, possa também contribuir e participar nesta iniciativa tão bonita e especial para estes idosos que passam o Natal sozinhos, juntando os seus cabazes aos cabazes oferecidos pelo Pingo Doce.” afirma Mariana Lino, Coordenadora de Responsabilidade Social e Impacto Local do Pingo Doce.

Com o Natal a aproximar-se, esta campanha procura consciencializar a população para os milhares de idosos que passam esta quadra sozinhos e sem as condições reunidas para a tradicional ceia natalícia e, ao mesmo tempo, levar um pouco de conforto e carinho a quem está só.

Os cabazes solidários são constituídos por diversos bens alimentares, no valor de 15 euros, como massa, arroz, aletria; grão; bolachas, chás ou marmelada e serão entregues, em mão, pela GNR aos idosos.

Ao contribuir com estes cabazes, os clientes são convidados a deixar uma mensagem a um idoso numa página online criada para esta campanha. “Nesta quadra especial que nos une, ainda mais, a todos, queremos levar a estes idosos uma mensagem de alegria da comunidade”, reforça Mariana Lino.

A GNR realiza, anualmente, os Censos Sénior com o objectivo de identificar os idosos que estão em situação de vulnerabilidade, nomeadamente os que estão sós ou isolados. Os últimos números indicam que há mais de 40.000 idosos nesta situação, em Portugal.

Esta iniciativa pretende ser mais um apoio a esta faixa etária da população e integra o protocolo que o Pingo Doce tem com a GNR desde 2022, através do qual os militares visitam as casas de idosos sinalizados, desenvolvendo ações e iniciativas locais para o combate ao isolamento, solidão e carência alimentar. Desde o início da parceria já foram entregues mais de 10.000 cabazes.

Toda a informação sobre a campanha esta disponível em https://www.pingodoce.pt/sustentabilidade/cabazes-solidarios/.