O Juntos Pelo Povo (JPP) vai votar a favor da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega no sentido de provocar a queda do Governo Regional da Madeira e, consequentemente, a realização de novas eleições antecipadas na Madeira. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias.

Caso se confirmem os votos favoráveis do JPP, do PS e do Chega a moção de censura tem aprovação garantida na Assembleia Legislativa da Madeira, que fará cair o Governo de Miguel Albuquerque.