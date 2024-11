Madeira em destaque nos jornais nacionais: "Decisão final nas mãos de Marcelo"

A moção de censura do Chega ao Governo de Miguel Albuquerque é um dos destaques na imprensa nacional de hoje. "Madeira. Decisão final nas mãos de Marcelo. Cafôfo pronto para ir a eleições", escreve o Diário de Notícias do continente.

Já o Correio da Manhã chama para capa o caso Rúben Aguiar. "Condenado: Cantor que atropelou mais perto da cadeia", revela o periódico.

Tribunal da Relação agrava pena do cantor Rúben Aguiar O Tribunal da Relação confirma a condenação do cantor madeirense Rúben Aguiar e agrava a pena para seis anos de prisão efectiva por homicídio qualificado na forma tentada.

A nível nacional o destaque vai para o imapcto da greve do INEM: "INEM não definiu serviços mínimos no dia em que greves causaram caos no socorro" é a manchete do Público. Por seu turno, o Jornal de Notícias revela que o "INEM deixou mais de mil chamadas por atender num só dia".

Nos desportivos, o Clássico da 11.ª jornada da I Liga, entre Benfica e FC Porto, só se joga no domingo, mas já está no centro das atenções da imprensa este sábado. Fala-se, ainda, da entrada em cena de João Pereira, no Sporting.

Correio da Manhã

- "Homicídio de Mónica na Murtosa: Família com três versões para noite da morte da grávida. Falta de provas safa pais do acusado"

- "Akturkoglu: Mágico turco prefere jogar na ala do Benfica"

- "Alarme: Varandas teme debandada no Sporting"

- "FC Porto: Dragões alertados para evitarem erros na Luz"

- "Tiago Mayan: Político falsifica assinaturas"

- "Doença da língua azul: Colapso atrasa recolha de cadáveres"

- "Caos no INEM: Dia com seis mortos teve menos meios acionados"

- "Santarém: Morre esmagado no primeiro dia de trabalho"

- "Condenado: Cantor que atropelou mais perto da cadeia"

- "Irmãos de Marco Paulo ficam sem herança"

Público

- "INEM não definiu serviços mínimos no dia em que greves causaram caos no socorro"

- "Assédio sexual. Como uma acusação de violação abriu a caixa de Pandora no jazz português"

- "Após vitória de Trump. Orbán 'decreta' fim da unidade europeia no apoio à Ucrânia"

- "Professores. Reformas batem recorde com quase 4000 saídas este ano"

- "Europa. Crise política agrava risco de recessão na Alemanha"

- "Destinos. Viagem sem pressa por um Quénia em transformação"

- "Reportagem. Ruído do Aeroporto de Lisboa: 'Temos de parar a aula para o avião passar'"

Jornal de Notícias

- "INEM deixou mais de mil chamadas por atender num só dia"

- "Municípios não sabem como recolher roupa usada a partir de Janeiro"

- "Empresa ganhou várias obras públicas com trabalho escravo de indianos"

- "Assédio. Alunos criticam regresso de professor das 'sapatadas no rabo'"

- "Moura. Cruz Vermelha multada após acidente com dois mortos"

- "Matosinhos e Porto. Circunvalação aguarda visto para renovação"

- "Valongo. Empresário viu três fábricas destruídas pelo fogo"

- "Moçambique. Portugueses fechados em casa durante 'caos absoluto'"

- "Porto. Tiago Mayan sob ameaça de expulsão por falsificar assinaturas"

- "Ataque. Pequenos craques dão a tática do clássico"

- "F.C. Porto. Samu em estreia na seleção espanhola"

- "Benfica segura Otamendi até ao final da época"

Diário de Notícias

- "Apoio aos diretores de turma ainda não chegou às escolas"

- "Alessandro Warley Candeas, novo cônsul-geral do Brasil em Lisboa. 'Quero trazer experiência de proximidade para cá', diz diplomata que atuou em Gaza"

- "Duas ministras a prazo? 'Só saem depois de resolver o que está por resolver'"

- "Madeira. Decisão final nas mãos de Marcelo. Cafôfo pronto para ir a eleições"

- "Artur Pereira, diretor para Portugal. 'Contrato da Web Summit continua e não há razão para iniciar novas conversações'"

- "Bosch. Centro de Engenharia em Aveiro quintuplica dimensão e regista 77 patentes em dez anos"

- "Moçambique. O presidente Nyusi admite 'impaciência', mas defende ação da polícia"

- "Grande Porto. Alta velocidade e metro vão acelerar construção de casas"

- "Música. Lena d'Água e o regresso da eterna rebelde"

- "Dario Bressanini, químico italiano. 'Há médicos e cientistas por aí que estão a espalhar desinformação sobre os alimentos'"

- "Seleção. Duas novidades na jornada que pode valer apuramento"

O Jogo

- "A volta ao destino em 70 dias. Samu - Chamada à seleção principal de Espanha premeia arranque fulminante no FC Porto/ De descartado no Atl. Madrid até ser opção em "La Roja" foram 15 golos/ Luis de la Fuente: 'Tem um grande potencial e este é o momento dele'"

- "Sporting. West Ham tirou notas sobre Pote. Para além do Aston Villa, também os hammers viram o jogo com o City em Alvalade"

- "René Meulensteen, antigo adjunto de Ferguson: 'Amorim vai ter de arrepiar caminho...'"

- "Benfica. 'Temos de ganhar todos os jogos'. Pavlidis reage à derrota em Munique e aponta ao clássico"

- "Dragões são as visitas mais bem-sucedidas na Luz"

- "Seleção. Nuno Tavares e Tiago Djaló são novidades. 'Temos de superar a ausência de Rúben Dias', diz Roberto Martínez"

- "Moreirense-Gil Vicente 3-2"

A Bola

- "Clássico para lamber feridas. Desaires europeus apimentam o Benfica-FC Porto de amanhã"

- "Histórico de Bruno Lage com os dragões não é positivo e derrota pode comprometer a Liga"

- "Vítor Bruno gasta as horas a 'limpar a cabeça' dos jogadores depois de Roma e espera vitória na Luz"

- "Sporting. Luís Neto tem convite para a equipa técnica"

- "Bragança pode render Morita em Braga"

- "SC Braga. Carvalhal prepara novas mudanças para receção aos leões"

- "Seleção. Nuno Tavares e Tiago Djaló chamados por Roberto Martínez/ Jogos com Polónia e Croácia fecham apuramento da Liga das Nações"

- "Fair play. Conheça outros casos que inspiraram Pepê e lhe valeram agora um prémio da Liga"

Record

- "Sporting: João Mandão. Novo treinador com plenos poderes no próximo mercado. Já tem a pasta em mãos. Reúne-se com Varandas e Viana após a apresentação. Sente que plantel tem carências mas acredita na equipa B. Saiba quem são os craques que vão subir"

- "Amorim já sente nostalgia: 'Vou ter muitas saudades disto'. Leões lançam 500 camisolas assinadas por Rúben a 300 euros"

- "Bragança assalta o onze. Inácio foi ao relvado mas não viaja com comitiva"

- "Benfica: Beste pensa sair. Inadaptação da família mexe com o canhoto. Pode voltar à Alemanha em janeiro. Tapado por Carreras e Akturkoglu"

- "Pavlidis decidido a ficar: 'Tem sido um prazer'"

- "Bah corre para o clássico. Já vai ao relvado"

- "River Plate mais perto de Otamendi"

- "FC Porto: Samu na elite. Chamado à seleção de Espanha. De La Fuente: 'Agora depende dele'"

- "Golos sofridos na Europa. Descontos custam 3 pontos"

- "Filha trava rumores. Pinto da Costa estável"

- "Seleção: Nuno Tavares é a novidade dos 26. Tiago Djaló de volta à convocatória"

- "Martínez sem Rúben Dias. 'Temos de vencer sem ele'"