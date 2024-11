Nevão surpreendia na Madeira há 28 anos

Foi com alguma surpresa que, há 28 anos, os pontos mais altos da Madeira acordavam cobertos de um manto branco, isto depois de uma trovoada.

Segundo relatava o DIÁRIO, alguns turistas que se encontravam hospedados na Pousada do Arieiro tiveram de ser retirados com recurso a veículos 4x4 dos bombeiros. O espesso lençol de neve havia caído por volta das 3 horas da madrugada, bloqueando o trânsito.

A estrada acabaria por ser encerrada, uma vez que apenas veículos com tracção especial conseguiam circular em condições de segurança. Não houve registo de pessoas feridas, mas aqueles que quiseram ver de perto a neve foram impedidos.

Os turistas da Pousada do Arieiro acabariam por ser hospedados noutra unidade hoteleira do mesmo grupo, desta feita no centro do Funchal.