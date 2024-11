Número de alunos estrangeiros nas escolas da Madeira duplicou em 10 anos

Há mais de 2 mil crianças e adolescentes de 75 nacionalidades a frequentar as escolas da Madeira. O ciclo de palestras ‘Vidas em Movimento: Comunidades e Migrações’ vai às salas de aula para valorizar a diversidade cultural. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a derrota do Nacional na Amadora (2-0). Com este resultado a equipa madeirense cai para o penúltimo lugar do principal campeonato português. Na II Liga o Marítimo não fez melhor. Perdeu com o Leixões (2-1) e ficou mais longe dos lugares da frente.

“Mestre do meu destino” é o título de chamada para a entrevista com Serena Melani, que se tornou, em 2020, na primeira mulher a comandar um navio de cruzeiro no seu lançamento.

Destaque ainda para as declarações do representante da República que apela à serenidade perante a crise política e, no plano da estabilidade económica e social, lembra que “continuamos a ser o melhor destino insular do Mundo”. Entretanto, os deputados decidem hoje o agendamento da moção de censura ao governo. O JPP só se pronuncia no próximo domingo.

Por fim, referência para a RTP-Madeira, que está forçada a reduzir os custos de funcionamento. O ‘Festa é Festa’, que levava o Natal à diáspora, é um dos vários programas afectados.