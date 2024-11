60 anos da Orquestra Clássica da Madeira eternizados nos selos de Portugal

Os CTT - Correios de Portugal apresentaram oficialmente esta quarta-feira, 13 de Novembro, uma emissão filatélica dedicada à Orquestra Clássica da Madeira, em homenagem aos seus 60 anos de existência.

A cerimónia apresentação teve lugar no Convento de Santa Clara, na cidade do Funchal e contou com a presença do presidente da Comissão Executiva dos CTT, João Bento, do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, da presidente da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, que gere a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), Vanda Jesus, e do director artístico da OCM, Norberto Gomes.

Na ocasião, as entidades oficiais agradeceram e enalteceram o reconhecimento do trabalho feito pela instituição artística em prol da cultura da Região.

A colecção filatélica é composta por três selos, com valores faciais de 0,65, 1,20 e 1,30 euros, havendo ainda um bloco filatélico com um selo, que pode ser adquirido por 3 euros.