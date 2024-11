Há 27 anos rádio TSF-Madeira já estava no ar

Há 27 anos, o DIÁRIO destacava na sua manchete a estreia da rádio TSF na Madeira, que nasceu fruto de uma parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira, e que ontem celebrou os seus 27 anos de emissões interruptas.

"Silêncio. Estamos prontos para entrar no ar". Eram 6 horas e meia da manhã quando a quietude em estúdio foi quebrada pela primeira vez, dando-se assim início à transmissão da primeira emissão da TSF-Madeira. Corria o ano de 1997, e nascia uma nova rádio na frequência 100.0 MHz FM, abrindo-se assim uma nova etapa no universo radiofónico insular.

Desde o primeiro dia que se posicionou como uma rádio feita por e para a Madeira, com o compromisso de fornecer informação "rigorosa", "isenta", "dinâmica" e "de qualidade".

É nosso objectivo, a partir desta data, habituar os nossos ouvintes a serem surpreendidos com notícias geradas, tantos nos mais recônditos lugares da Região Autónoma da Madeira, como nas múltiplas paragens de um planeta cheio de urgências Richard Blandy, então presidente do conselho de gerência da Empresa Diário de Notícias

Na edição impressa do DIÁRIO do dia seguinte era noticiado que o arranque das emissões da nova rádio local foi assinalado com um cocktail, que contou com a presença dos grandes dinamizadores do projecto privado e das autoridades oficiais da Região.

"Nunca esqueçam que o ouvinte pode com um simples gesto exercer o seu direito de sintonizar outra estação". Uma frase significativa que encerrou o discurso do presidente do Conselho de Gerência da Empresa Diário de Notícias (EDN) todo ele destinado sobretudo a vincar a aposta e confiança do seu grupo neste projecto radiofónico.

Luís Silva e Jardim apadrinharam estreia

Na edição do dia seguinte à estreia da rádio, o DIÁRIO noticiava na sua edição impressa que a primeira emissão ficou marcada pelas visitas e entrevistas em directo do Administrador-Delegado do Grupo Lusomundo, Luís Silva, e do presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

Estes foram os dois pontos altos do primeiro dia com Alberto João Jardim a felicitar o investimento, embora tenha admitido que "esta rádio não vai ser muito fácil para mim" e Luís Silva a destacar a cooperação válida do seu grupo com a Empresa Diário de Notícias, o que lhe motivava "grande orgulho".