Vídeos de pedofilia na Madeira causaram “choque” há 27 anos

Pedófilos filmaram na Madeira em 97. Esta foi a manchete do DIÁRIO do dia 6 de Novembro de 1997.

O DIÁRIO dava conta de que as autoridades belgas tinham nas suas mãos filmes que atestavam que a exploração sexual de menores continua a verificar-se na Região, o que deixou a deputada belga Nelly Maes “chocada”.

“As autoridades da Bélgica apreenderam um novo filme com menores madeirenses realizado este ano”, pode ler-se na notícia, que adiantava ainda que a deputada Nelly Maes já tinha enviado uma carta aberta ao Governo belga exigindo medidas imediatas para punir os pedófilos implicados no caso.

Envolvendo indivíduos de nacionalidade holandesa e belga, os filmes denunciavam ainda a cumplicidade de um madeirense que servia de intermediário entre os pedófilos e as crianças naturais da Madeira, onde as cassetes em causa foram filmadas em 1992.

O temporal que provocou derrocadas e encerramento de estradas por toda a ilha foi outro dos temas abordado nesta edição.

Vento a uma velocidade “de que não há memória”, arrancou telhados e provocou grandes prejuízos no Norte da ilha, entre as freguesias do Seixal e Ponta Delgada. Por outro lado, o caudal das chuvas provocou enxurradas que fecharam a Estrada Regional.

Outro assunto de capa do nosso matutino foi o facto do vice-presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais da Assembleia da República ter pedido a demissão do presidente do Conselho de Administração da RDP. Tudo porque considerava "inadmissível" que José Manuel Nunes tivesse interferido na produção jornalística da estação.