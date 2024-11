Pesca da sardinha deverá ocorrer até ao final do mês

Portugal utilizou, até agora, cerca de 82% da quota anual de pesca da sardinha e estas capturas devem ocorrer até novembro, avançou ontem o Governo.

No que diz respeito à sardinha, "dispomos de 29.560 toneladas. Até 11 de outubro, foram usadas 24.250 toneladas, ou seja, cerca de 82% da quota total. Ainda nos restam cerca de 5.200 toneladas", adiantou a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, em resposta aos deputados, numa audição conjunta com as comissões parlamentares de Orçamento, Finanças e Administração Pública e Agricultura e Pescas.

O Governo defendeu estar seguro de que a pesca de sardinha irá decorrer até ao final de novembro. Conforme ressalvou, a partir dessa altura, a sardinha começa a ficar ovada, não sendo recomendada a sua captura.

"Queremos seguir todos os aconselhamentos feitos em termos científicos", disse a governante.