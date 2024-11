Direitos da criança em exposição no Centro Cívico do Estreito

De 18 a 29 de Novembro, o Centro Cívico do Estreito recebe a exposição artística 'Estendal dos Direitos', numa iniciativa organizada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Câmara de Lobos, enquadrada no tema da Convenção sobre os Direitos da Criança.

"No dia 20 de Novembro de 1989, as Nações Unidas adoptaram por unanimidade a Convenção sobre os Direitos da Criança, um documento essencial que define um vasto conjunto de direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais para todas as crianças. Em 1990, Portugal assinou esta convenção, afirmando o seu compromisso com a proteção e promoção da defesa dos direitos das crianças e jovens", indica nota à imprensa.

A comemoração do 35º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças é uma actividade de âmbito nacional, que as CPCJ do País assinalam de uma forma local.

"Esta exposição não só destaca a criatividade dos participantes, como também pretende sensibilizar o público para a importância dos direitos e deveres das crianças e jovens", acrescenta.

Apresenta trabalhos criados por alunos de estabelecimentos de ensino e por elementos de outras ECMIJ (Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude), forças de segurança e associações de jovens, culturais e recreativas do Concelho de Câmara de Lobos.

Por fim, refere que "esta actividade não seria possível sem o apoio da autarquia".