Funchal Noivos & Festas para ver no Pestana Fórum Casino este fim-de-semana

O Pestana Fórum Casino volta a acolher mais uma edição do evento Funchal Noivos & Festas, que decorre este fim-de-semana de 8 a 10 de Novembro.

A exposição, promovida pela ACIF-CCIM -Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, pretende promover as empresas que prestam serviços relacionados com a organização de todo o tipo de festividades, mas em especial festas de casamento.

Nesta edição, estarão presentes 25 empresas, desde unidades hoteleiras, espaços de festa, catering, decoração floral, confeção de bolos, organização de eventos, reportagem fotográfica e de vídeo, vestidos de noiva, fatos de noivo, alianças, cabeleireiro, aluguer de viaturas clássicas, agência de viagens, música e serviços financeiros.

Para além da exposição, o evento terá os habituais desfiles de moda com a participação das lojas de vestidos de noiva, floristas e de alguns criadores regionais, onde estarão em destaque os vestidos de noiva, fatos de noivo, vestidos de cerimónia e acessórios e ramos florais.

Este ano, o Funchal Noivos & Festas, fruto de uma parceria estabelecida com o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, que participará pela primeira vez no evento, como expositor, dará palco ao bordado Madeira na passerelle, através de um repto que lançou aos criadores regionais, para que no seu desfile colectivo, que irá decorrer no sábado e no domingo, usem criações com bordado Madeira, uma arte regional com mais de 150 anos de história que ao longo dos tempos tem sido usada nas mais diversas situações, inclusive no próprio vestuário.

A imagem do cartaz do evento é a conhecida criadora madeirense Mariana Sousa, que casou recentemente trajando um vestido inspirado na época medieval, desenhado pela própria, confeccionado pela mãe e bordado pela avó, com a ajuda de outras artesãs.

O bilhete de entrada para a inciativa tem o custo de 2 euros e poderá ser adquirido na bilheteira do evento, que decorrer na sexta-feira das 18 às 23 horas, no sábado das 16 às 23 horas, e no domingo das 16 às 21h30.