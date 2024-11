'Ecos' de Mafalda Gonçalves na Casa das MUDAS

A Galeria Casa das Mudas, do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inaugura a exposição 'Ecos', de Mafalda Gonçalves. A cerimónia está marcada para as 17h30 desta segunda-feira, dia 11 de Novembro.

Este projecto, conta com a curadoria de Márcia de Sousa e reúne uma selecção de obras em pintura, desenho e colagem (assemblage), entre outras técnicas, da autoria desta artista madeirense, produzidas em 2013, 2020, 2022, 2023 e 2024.

A exposição 'Ecos' de Mafalda Gonçalves, poderá ser vista na Galeria Casa das Mudas até 28 de Fevereiro de 2025, com entrada livre.

Paralelamente, o Serviço de Acção e Mediação Pedagógica do MUDAS.Museu preparou um programa para acompanhar a exposição, que integra visitas orientadas, visitas temáticas, oficinas e outras ações de acesso gratuito ao público escolar e não escolar.

Sobre Mafalda Gonçalves

Mafalda Gonçalves, que nasceu no Funchal em 1963, é licenciada em Design / Projedtação Gráfica pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira e professora de Geometria Descritiva da Escola Secundária de Francisco Franco. Expõe individual e coletivamente desde 1982. De entre os principais projetos em que participou, salienta-se as mostras individuais da sua obra, em 1998, “Pôr do Sul”, SRTC, Funchal; em 2001, “Era uma vez…”, Galeria da SRTC, Funchal; em 2002, “Jogos de Olhares”, Espaço Forum Plaza, Funchal; em 2004, “À volta dos Olhos”, Galeria da SRTC, Funchal; em 2007, “de perto e de longe”, Reitoria da Universidade da Madeira, Funchal; em 2017 – “Geometria da casa”, Galeria espaçomar, Funchal; em 2023, “Por um fio”, Galeria Anjos Teixeira, janeiro a março 2023, Funchal e em 2023, “Reflorestação do Olhar”, Galeria de Arte Francisco Franco, outubro de 2023 a janeiro de 2024, Funchal.