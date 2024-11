Decorrem duas acções inspectivas ao Lar Bela Vista e associação Living Care

A presidente do ISSM afirma que estão a decorre duas acções inspectivas: uma ao funcionamento do Lar Bela Vista. Uma outra à associação Living Care, que visa também a área financeira. Ainda não há resultados sobre os mesmos, sendo este um processo moroso.

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela de Freitas, está a ser ouvida no âmbito de uma audição parlamentar convocada pela 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude que visa esclarecer questões relacionadas com o Estabelecimento Bela Vista, no Funchal.