Portaria nacional de regulamentação de lares tem de ser revista

Micaela de Freitas afirma que o financiamento do Lar Bela Vista é baseado nos custos históricos, bem como no valor padrão. Neste caso, é atribuído o financiamento mais alto nas estruturas residenciais para pessoas idosas.

A presidente do ISSM admitiu que o modelo de financiamento tem de ser revisto. Os idosos chegam ‘mais tarde’ aos lares, chegando em situações de dependência muito maiores. Lembra que a portaria de financiamento dos lares é nacional, sendo que deve ser revista, também no que diz respeito ao número de trabalhadores por cada idoso. Micaela Freitas diz que esse número não é suficiente.

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela de Freitas, está a ser ouvida no âmbito de uma audição parlamentar convocada pela 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude que visa esclarecer questões relacionadas com o Estabelecimento Bela Vista, no Funchal.