Presidente do ISSM diz que associação garantiu cuidados aos idosos do Bela Vista mesmo com poucos funcionários

Micaela de Freitas afirmou que, assim que o ISSM tomou conhecimento de que os idosos estavam a tomar banho com recurso a água aquecida em chaleiras, advertiu a associação para repor a normalidade no funcionamento.

Miguel Ganança, deputado do JPP, apontou números dos funcionários, dizendo que o número de funcionários do contrato está longe de ser aquele que se aplica na realidade. No fundo, há menos funcionários do que os rácios. O deputado quis saber o que tem a presidente do ISSM a dizer em relação ao rácio em 2023, quando o lar ainda estava sob tutela regional.

A presidente do ISSM voltou a referir que a transição pacífica aconteceu entre os funcionários da Segurança Social. Micaela de Freitas assumiu que a associação garantiu a prestação de cuidados aos idosos com pessoas em regime de prestação de serviços, por forma a colmatar as faltas que estavam no acordo. “Neste momento a situação está regularizada”, disse, acrescentando que os cuidados nunca foram comprometidos.

O deputado do JPP voltou a questionar se, durante meses, os serviços funcionaram com menos funcionários do que o suposto, uma vez que os valores do relatório de contas não permitem chegar aos 153 colaboradores acordados. Miguel Ganança afirma que “é impossível fazer omeletes sem ovos”.

Em relação às questões do relatório de contas da associação, Micaela de Freitas afirma que não pode falar sobre o mesmo, mas que houve garantia de que os cuidados estavam a ser prestados e que foi comprovado que as pessoas estavam a trabalhar, embora não tenha sido possível, nessas visitas, comprovar a situação laboral.