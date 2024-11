PS considera "incompreensível que Ana Sousa continue em silêncio" relativamente ao Lar da Bela Vista

O Grupo Parlamentar do PS questiona a demora da secretária regional da Inclusão e Juventude em ir à Assembleia Legislativa da Madeira prestar esclarecimentos sobre os cuidados prestados aos utentes do Lar da Bela Vista, depois de o partido ter solicitado uma audição parlamenta há sensivelmente dois meses.

A deputada Isabel Garcês considera "incompreensível que Ana Sousa continue em silêncio e ainda não tenha respondido à convocatória".

Em causa estão as queixas de familiares relacionadas com os cuidados que são prestados aos utentes do Lar, bem como a alegada a falta de condições do estabelecimento, que passou para a esfera privada, mediante um contrato estabelecido entre o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação Living Care.

A deputada socialista recorda que, já em Março, o PS tinha solicitado a audição parlamentar à secretária regional e à direcção do grupo Living Care, que acabou inviabilizada devido à dissolução da Assembleia Legislativa e à convocação de eleições regionais.

Nesse sentido, e porque os relatos de queixas prosseguiram, em Setembro passado foi solicitada nova audição, tendo já sido ouvido o diretor cessante do Lar da Bela Vista. No entanto, passados dois meses, a secretária regional continua sem mostrar disponibilidade para vir esclarecer esta situação. PS

Lembra ainda Isabel Garcês que, em Fevereiro de 2023, o PS já havia solicitado uma audição à então secretária regional, Rita Andrade, que foi recusada pelos partidos da maioria.

A deputada critica a postura do Governo nesta matéria, advertindo que “estamos a falar da garantia do bem-estar e dos cuidados prestados aos idosos”.