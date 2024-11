Responsabilidade de reparar avaria nas caldeiras do Bela Vista é da associação Living Care

Marta Freitas, do PS, quis saber quem tem a responsabilidade financeira da reabilitação do edifício Bela Vista.

A presidente do ISSM esclareceu que as obras de conservação e ampliação do imóvel são da responsabilidade da instituição, com o aval do ISSM. Já no caso de intervenções mais pequenas, como o caso das caldeiras, é da responsabilidade da associação Living Care.

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela de Freitas, está a ser ouvida no âmbito de uma audição parlamentar convocada pela 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude que visa esclarecer questões relacionadas com o Estabelecimento Bela Vista, no Funchal.