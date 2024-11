Marinha coordenou duas acções de busca e salvamento em Outubro na Madeira

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, coordenou duas acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas duas pessoas no passado mês de Outubro.

No referido mês, a Marinha Portuguesa, registou 38 pessoas salvas, resultado de 37 acções de busca e salvamento. Em 2024 já foram efectuadas 378 operações de busca e salvamento de onde resultaram um total de 325 pessoas salvas.

Na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, foram registados 24 incidentes de onde foram resgatadas 34 pessoas.

Já na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 11 acções de busca e salvamento, que resultou no resgate de duas pessoas.

Em nota enviada à comunicação social, a Marinha realça que para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades, nomeadamente da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no mar (INEM CODU-MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, entre outros organismos. Realça-se, ainda, o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca nas ações de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua atividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais - MRCC Lisboa e MRCC Delgada.

"Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios", remata a nota enviada.