DTIM presente em Feira Internacional na Islândia

O Director-Geral da DTIM, José Miguel Sousa, participou na "18th International Tool Fair (ITFXVIII) - Tech-tonic Motions in Learning", que decorreu entre 4 e 8 de Novembro de 2024, na cidade de Reykjavík, na Islândia, feira que foi este ano dedicada à transformação digital, informa a Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira.

Assim, a convite da organização, a DTIM "dinamizou um dos 20 Tool Workshop que decorreram durante o evento, intitulado 'MOODLE - Empowering Collaborative Learning', onde deu a conhecer a actual metodologia de trabalho da DTIM com esta plataforma, um dos Learning Management System (LMS) utilizados pela DTIM. Este Workshop, que contou com a inscrição de uma das escolas mais tecnológicas da Islândia e que esgotou rapidamente, demonstra o interesse do tema a nível internacional", frisa.

Já numa entrevista "concedida a Juha Teubl-Kiviniemi, consultor sénior da SALTO Digital, Centro da Comissão Europeia com sede na Finlândia, o Director-Geral da DTIM teve oportunidade para dar a conhecer a história da DTIM e do seu papel actual na Região Autónoma da Madeira, destacando, entre outros aspetos, a sintonia com os documentos estratégicos da Comissão Europeia no âmbito do digital", garante ainda.

Por fim, na Sessão de Encerramento, "Gregory Cazalet, Directeur Génèral de l'Agence du Service Civique, do governo francês, destacou que esta foi a maior International Tool Fair realizada até ao momento - contou com 118 participantes, provenientes de 35 países diferentes, representando dois dos sectores do Erasmus+, Youth & Sports e Education & Training. Durante a semana do evento decorreram 3 conferências plenárias, 20 Tool Workshops, 5 sessões Tool to Explore e ainda o Tool Market, com 21 stands de projectos e/ou ideias inovadoras. O evento foi financiado pela Agência Erasmus+ da Islândia em parceria com várias agências Erasmus+ dos países europeus do programa".

A próxima International Tool Faire terá lugar em Novembro de 2025, em Marrocos.