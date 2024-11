Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia começa hoje nos Açores

Começa, hoje, em Ponta Delgada, numa organização da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o VII Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, em que participam sete madeirenses.

Estes encontros que, recorde-se, acontecem nos quatro arquipélagos da Macaronésia - Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde -, teve, aliás, o primeiro evento ocorrido na Região Autónoma dos Açores, também em Ponta Delgada, em 2017, tendo esta cidade sido denominada a “Cidade dos Poetas”.

A sessão de abertura desta edição está marcada para o Salão Nobre dos Paços do Concelho e conta, naturalmente, com uma intervenção do presidente da autarquia local, Pedro do Nascimento Cabral, seguindo-se intervenções dos comissários dos EIPOEMA, um por arquipélago, incluindo João Carlos Abreu, já que o ex-secretário regional do Turismo e Cultura, além de ser o comissário internacional, foi, desde o início, o grande dinamizador destes eventos anuais.

Nesta sessão, acontecerá ainda o lançamento de três livros.

Os trabalhos prosseguirão no dia seguinte, portanto no sábado, no Centro Municipal Natália Correia – Fajã de Baixo, estando distribuídos por quatro painéis onde participam autores dos quatro arquipélagos, sob temáticas variadas.

O encerramento do EIPOEMA termina com a participação do vereador da cultura da autarquia de Ponta Delgada, Sérgio Rezendes, havendo ainda, para finalizar, uma Gala Intercultural da Poesia da Macaronésia, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

Refira-se que, da Madeira, participam João Carlos Abreu, Teresa Klut, Manuela Vieira, Vítor F. Sousa, Catarina Sofia, Marcelino de Castro e Emanuel Bento.