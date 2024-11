VII Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia decorre nos Açores e conta com a participação de sete madeirenses

O VII Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia (EIPOEMA) realiza-se este ano nos Açores, mais precisamente em São Miguel, Ponta Delgada, entre a próxima sexta-feira e sábado, 8 e 9 de Novembro.

Ponta Delgada foi denominada de Cidade dos Poetas, por João Carlos Abreu, isto em 2019, aquando da realização do III Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia. Depois desse ano, os encontros já estiveram em Canárias, em 2021, por causa da covid-19, seguindo-se a Madeira e o Porto Santo em 2022, para, no ano passado, Cabo Verde ter acolhido o evento, tendo, inclusivamente, sido homenageado o poeta Jorge Barbosa.

A última edição, que reuniu, durante quatro dias na cidade da Praia, em Santiago, 40 poetas de Cabo Verde, Açores, Madeira e Ilhas Canárias, teve também o patrocínio da Presidência da República de Cabo Verde.

Já este ano, o programa dos Açores arranca com a sessão de abertura, na sexta-feira, dia 8, contando com a intervenção do presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, seguindo-se as intervenções de João Carlos Abreu, enquanto comissário internacional dos EIPOEMAS, o lançamento do livro ‘Actas do Colóquio Comemorativo do Centenário do Nascimento de Natália Correia’, que será apresentado por Ângela Almeida, autora e investigadora, do lançamento do livro ‘Whispering Tides” – A Collection of Poetry by João Carlos Abreu’, que será apresentado por Diniz Borges, açoriano, radicado, nos Estados Unidos, na Califórnia, onde, além de professor e divulgador da poesia da Macaronésia, é também cônsul de Portugal. O ex-secretário regional do turismo e cultura, João Carlos Abreu, foi o fundador e grande impulsionador destes encontros.

Ainda nesta sessão destacam-se as intervenções de Vera Duarte, comissária do EIPOEMA para Cabo Verde, e do comissário do Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, para as Canárias, o poeta Aquiles Garcia Brito, do comissário do Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia para os Açores, José Andrade, que é também o director regional das Comunidades da Região Autónoma dos Açores.

O encontro, que se realiza no Centro Municipal Natália Correia - na Fajã de Baixo - prossegue no dia seguinte com os vários painéis temáticos e debate.

No primeiro, ‘A Poesia como janela da liberdade (nos 50 Anos de Abril)’ conta com a participação de Emanuel Bento, da Madeira, de Isa Guerra e Marcos Hormiga, das Canárias, de Aníbal Pires, dos Açores, de Vera Duarte, de Cabo Verde, e de Luís Filipe Sarmento, de Lisboa. Isto com moderação de José Andrade.

O segundo painel, intitulado ‘A Poesia como casa do amor’, com moderação de Marcelino de Castro, da Madeira, tem a participação de Amélia Sophia, Henrique Levy, João Pedro Porto, Leonor Sampaio Silva e Paula de Sousa Lima, dos Açores e ainda de Aquiles Brito, das Canárias.

O 3.º e 4.º painéis, ‘A poesia como placo da revolta (À sombra dos direitos humanos)’, com moderação de Aquiles Brito e ‘A poesia como ponte das ilhas (À luz da Macaronésia)’, moderado por Vera Duarte, têm como participantes, no primeiro, Alexandre Faria, de Lisboa, Ângela Almeida, Açores, Daniel Medina, Cabo Verde, Diniz Borges, EUA, e Manuela Vieira e Vítor Sousa, ambos da Madeira.

Já no segundo, a moderação de Vera Duarte traz Ana Isabel d’Arruda, Armando Moreira, Pedro Paulo Câmara, Açores, Catarina Sofia, Teresa Klut, e João Carlos Abreu, Madeira.

Os trabalhos encerram com a participação do vereador da CM de Ponta Delgada, com o pelouro da Cultura, Sérgio Rezendes.

Nesse mesmo dia, para encerramento, acontece a Gala Intercultural da Macaronésia, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, com a poeta Eleonora Marino Duarte, Brasil. E o músico Jaime Goth, Cabo Verde, que é promovido pela Direcção Regional das Comunidades dos Açores.

Ainda como extra-programa, registe-se, no domingo, na Casa da Madeira, o lançamento dos livros ‘Sapatos Desapertados’ de Manuela Vieira, ‘Apenas o Largo Silêncio’ de Emanuel Bento, ‘Violência de Bolso’ de Vítor Sousa, ‘Filhos do Espanto’ de Alexandre Faria e ‘A Paixão de Rosa Flor e Outras Histórias’ de João Carlos Abreu.