Governo desmente “movimentações estranhas” nas Ginjas

Na sequência de uma declaração divulgada esta tarde pelo deputado Rafael Nunes (JPP) a estranhar “movimentações estranhas no Caminho das Ginjas”, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente emitiu uma nota a esclarecer que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) limitou-se a realizar uma pequena intervenção que visa preparar o local para a colocação de cancelas destinadas a limitar o acesso em situações excepcionais, como intempéries, incêndios e prevenção.

A nota descreve que o IFCN realizou um procedimento de contratação pública para a aquisição de cancelas, barreiras de corrente e sinalização de caminhos florestais em perímetros florestais, no montante global de 14.990 euros, conforme consta na plataforma Base Gov. No caso das cancelas, a primeira fase corresponde à criação de suporte para a sua colocação, a segunda fase corresponde à colocação da cancela para nivelamento e solidificação e a terceira fase é a recolha da cancela para uso posterior, nos contextos em que tal seja exigido.

“Tal como é do conhecimento generalizado da população, os caminhos florestais integrados em perímetros florestais, estão preparados para ter cancelas nas suas extremidades as quais servem para controlo de entradas e saídas em contextos excepcionais de intempéries, incêndios e prevenção por exemplo no caso de alerta vermelho ou queda de neve”, adianta o mesmo texto.

A terminar, o gabinete da secretária Rafaela Fernandes assegura que não existem "movimentações estranhas no caminho das Ginjas" e que “a intervenção é a normal para a operação acima descrita”. Teve início na quinta-feira, dia 7 de Novembro e no dia seguinte foi concluída com a recolha da cancela.