Sporting oferece vitória frente ao Braga como prenda na despedida de Ruben Amorim

Uma espetacular reviravolta na segunda parte permitiu hoje ao Sporting recuperar de dois golos de desvantagem e vencer em Braga 4-2, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol que marcou a despedida de Rúben Amorim.

O Sporting de Braga, que vinha de dois triunfos consecutivos para o campeonato, chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos, depois de um 'bis' de Ricardo Horta, aos 20 e 45 minutos, mas o 'leão', que somou o 11.º triunfo em outros tantos jogos para a Liga e hoje se despediu do seu treinador, deu a volta na etapa complementar, com golos de Morita (58), Hjulmand (81) e Harder (89 e 90+4).

Com esta vitória, o campeão em título vai manter a liderança, agora com 33 pontos, e fica a aguardar pelo que sairá do clássico da Luz entre Benfica, terceiro, e FC Porto, segundo, enquanto o Sporting de Braga vai fechar a ronda no quinto posto, com 20 pontos.