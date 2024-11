Três efemérides importantes de um passado distante assinalados hoje no Funchal

Todos os anos, por esta altura, assinala-se simbolicamente , nomeadamente com cerimonial militar, deposição de coroas de flores e discursos evocativos, junto ao Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no Funchal.

Este ano não será excepção, hoje, a partir das 10h30. Momento que, além dos elementos das Forças Armadas actuais e na reforma, muitos deles antigos combatentes, além das entidades oficiais, entre os quais o Representante da República, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto, a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, e o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, também muitos residentes e turistas são atraídos pelo aparato de um domingo de manhã.

Assinala-se, pois, o 106.º Aniversário da assinatura do Armistício que ditou o fim da I Guerra Mundial, em 1918, mas também o 50.º aniversário do Fim da Guerra do Ultramar, em 1975, bem como o 101.º Aniversário da Liga dos Combatentes.

Esta evocação de duas guerras em que as Forças Armadas se viram envolvidas, uma com um corpo expedicionário em França, que sofreu enormes baixas na fronteira franco-belga, e cujos participantes sobreviventes já não há nenhum vivo (o último faleceu em 2002), mas cujo sacrifício é recordado nestes momentos, outra mais recente, que envolveu todo o Exército português em defesa dos interesses coloniais em África, ainda mais doloroso pelo número de baixas, cujos sobreviventes muitos ainda continuam como memórias vivas de mais de uma década de muitas vidas sacrificadas pela Pátria, continuarão, seguramente, a ser recordados enquanto houver memória e honra.

Para que a memória não se perca, importa recordar que na I Guerra Mundial, das 2.100 baixas portuguesas contabilizadas no final do conflito, há uma data, 9 de Abril de 1918, que ficou marcada pela dramática Batalha de La Lys, na Bélgica, onde 1.341 soldados portugueses, 4.626 foram feridos e 7.440 foram feitos prisioneiros. A Grande Guerra travada desde 2014 também chegou às colónias de Angola e Moçambique.

Já no Ultramar, travada por Portugal desde 1961 na Guiné, em Angola e Moçambique, conta-se que 90% da população jovem masculina foi mobilizada, que causou cerca de 10 mil mortos e 20 mil inválidos entre os soldados e mais de 100 mil vítimas entre os civis que viviam nas colónias", conta-se neste curto documentário. Uma guerra que reclamou a vida de muitos madeirenses e que, também, hoje são recordados.

Outros assuntos em agenda

10h00 - CDU realiza uma iniciativa nas zonas altas do concelho de Câmara de Lobos sobre a mobilização das populações para a defesa dos seus direitos, estando prevista uma intervenção política de Edgar Silva, junto à Igreja Paroquial do Garachico.

11h00 - AD Camacha recebe o Cinfães em jogo para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha.

12h45 às 20h00 - Madeira Street Arts 2024, com várias iniciativas como o Grand Teatro Dentro, Mr. Divinetz, Payaso Loco, Estátuas Vivas/STG, Batucada, Karcocha Street Art, Tobarich e The Fire Ninja, a decorrer na Marginal da Calheta.

13h00 às 16h00 - Festa da Castanha da Serra 2024, na Serra de Campanário, mais precisamente na Achada do Boieiro.

17h50 às 18h50 - A ACIF organiza o Funchal Noivos & Festas, com várias iniciativas, como o Saxofone Chill out Music Mad, os criadores de Bordado Madeira, a actuação de Sandra & Ricardo, o CS Flowers Design, a Triova Voice, a Noir & Noivas – Noivas & Cerimónia, a Harpa & Violino MusicMad, Núpcias By Michelle – Vestidos de Cerimónia, a decorrer no Pestana Forum Casino.

14h00 - Começa o Leixões vs Marítimo, para a II Liga, no Estádio do Mar.

15h00 - AD Machico recebe o Salgueiros para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico.

15h30 - Estrela da Amadora recebe o Nacional em jogo para a I Liga, no Estádio José Gomes na Reboleira.

17h00 - A Igreja de São Martinho recebe a eucaristia dedicada à Festa de São Martinho.

17h30 - Festa de S. Martinho assinalado com o XX Concurso 'Tocar do Búzio', com um workshop "Como tocar o Búzio", na Casa do Povo São Roque do Faial, em Santana.

18h00 - 9.ª Edição do Madeira Piano Fest, com recital de Piano com Andreas Frolich (Alemanha), no Teatro Baltazar Dias.

18h00 - Pinga de São Martinho 2024, promovido pela Casa do Povo da Ilha, em Santana.

20h30 - Open Internacional de Bridge Madeira 2024 assinala o 27.º aniversário com um jantar final no Hotel Vidamar.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados no dia 10 de Novembro, dia em que se assinala o Dia Mundial da Ciência pela Paz e o Desenvolvimento, o Dia Europeu do Enoturismo, o Dia Internacional dos Museus e Centros de Ciência e o Dia da Bolota.

1483 - Nasce Martin Luther, Martinho Lutero, teólogo e reformador religioso alemão.

1668 - Nasce o compositor e cravista francês François Couperin, expoente do Barroco.

1759 - Nasce Johann Christoph Friedrich von Schiller, Friedrich Schiller, poeta, dramaturgo e teórico literário alemão.

1849 - É criado, no reinado de D. Maria II, o Tribunal de Contas - "Instituição necessária em qualquer Governo regular, qualquer que seja a forma e princípio da sua constituição" (tal como refere o Diário do Governo nº. 267, de 12 de Novembro de 1849).

1871 - O explorador britânico Henry Stanley encontra, na selva da África Central, o missionário David Livingstone, considerado perdido, indagando "Dr. Livingstone, presumo".

1875 - É fundada a Sociedade de Geografia de Lisboa.

1887 - Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique, passa a cidade.

1910 - A Inglaterra, velha aliada de Portugal, reconhece de facto a República Portuguesa.

1913 - Nasce Álvaro Barreirinhas Cunhal, Álvaro Cunhal, líder comunista português.

1918 - Sai o primeiro número do jornal "O Vermelho", pequeno semanário editado por um grupo de benfiquistas.

1923 - I congresso do PCP, em Lisboa, nos dias 10, 11 e 12. É eleito secretário-geral José Carlos Rates.

1933 - Uma carta do Papa Pio XI ao cardeal-patriarca de Lisboa D. Manuel Gonçalves Cerejeira assinalava oficialmente o lançamento da Acção Católica Portuguesa, nova organização do apostolado católico no país.

1938 - O líder fascista Benito Mussolini adota legislação antissemita.

1944 - II Guerra Mundial. A Alemanha de Hitler utiliza um novo míssil contra o Reino Unido, o foguete V-2.

1945 - É fundada a Federação Mundial da Juventude Democrática. A JCP é membro desde a fundação.

1959 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) condena o apartheid na África do Sul e a discriminação racial em qualquer parte do mundo.

1961 - Desvio de um avião da linha Casablanca-Lisboa, por membros da oposição Democrática dirigidos por Palma Inácio, para lançamento de panfletos sobre Lisboa, que apelam à resistência à ditadura.

1967 - A nave espacial norte-americana Surveyor 6 pousa na Lua no Sinus Medii (Baía Central) e envia fotos da barra magnética na plataforma, o que permitiu aos investigadores determinar a concentração de material magnético na superfície lunar.

1968 - Guerra Colonial. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena as incursões militares portuguesas no território do Zaire.

1969 - A Rua Sésamo, criada pela equipa da Children's TV Network, com Jim Henson, estreia-se na PBS, estação pública norte-americana.

1973 - O secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, chega a Pequim e afirma a disponibilidade dos Estados Unidos para completar o processo de normalização das relações diplomáticas com a China.

1975 - Na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) são aprovadas as resoluções que qualificam o sionismo como uma forma de racismo e que estabelecem a participação da Organização para a Libertação da Palestina em todas as convenções sobre o Médio Oriente.

1979 - Fundação da Juventude Comunista Portuguesa, pela unificação da União de Estudantes Comunistas e da União da Juventude Comunista.

1982 - Morre, aos 75 anos, Leonid Brejnev, funcionário do Partido Comunista da União Soviética, líder da União Soviética por 18 anos.

1984 - É detido Nicolo Milano, um dos mais destacados "patrões" da máfia siciliana, em Itália.

1985 - A lista encabeçada por Adriano Moreira vence a eleição para a nova direção do CDS (Centro Democrático Social).

1988 - Álvaro Cunhal, secretário-geral do PCP, é condecorado com a Ordem Karl Marx, a mais alta distinção da República Democrática Alemã.

1989 - Morre, aos 82 anos, o ator Barroso Lopes, o último dos comediantes, depois de Vasco Santana e António Silva.

- O Muro de Berlim começa a ser derrubado.

1994 - O embaixador português José Cutileiro é nomeado por consenso para o cargo de secretário-geral da União da Europa Ocidental, a organização europeia de defesa que agrupa a maior parte dos países da União Europeia.

1999 - É oficialmente criada a Agência Mundial Antidopagem em Lausana, Suíça. O canadiano Richard Pound é eleito presidente.

2001 - A Organização Mundial do Comércio aprova a adesão da República Popular da China.

2003 - O ministro das Obras Públicas, Carmona Rodrigues, apresenta o Plano Estratégico Ferroviário para o Século XXI.

- A Organização Mundial do Comércio considera "incompatíveis" com as regras da organização as sobretaxas sobre as importações de aço impostas pelos Estados Unidos para proteger a sua indústria.

2004 - O Prémio Secil de Arquitetura é atribuído a Eduardo Souto Moura pelo projeto do novo Estádio Municipal de Braga.

- O poeta brasileiro Paulo Henriques Britto vence o Prémio Portugal Telecom de Literatura Brasileira com a colectânea de poesias "Macau".

2005 - O ministro do Ensino Superior e Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago, afirma que o Governo vai avançar em 2006 com um programa de combate ao abandono e insucesso escolar no Ensino Superior.

- Morre, com 81 anos, Joaquim Machado, editor e livreiro, fundador da Livraria Almedina, em Coimbra (1955).

2006 - A Direcção da Universidade de Santiago de Compostela delibera por unanimidade retirar o título de doutor "honoris causa" concedido ao ditador espanhol Francisco Franco em 1965.

- Jorge Vaz de Carvalho, presidente do Instituto das Artes, vence o Prémio de Tradução Científica e Técnica da União Latina/FCT, com a versão portuguesa da obra do século XVIII "Principi di Scienza Nuova", "Ciência Nova", de Giambattista Viço.

- O Benfica entra no Guinness Book of Records 2007 como clube com mais associados do Mundo: 160.392 sócios.

- Morre, com 87 anos, o ator norte-americano Jack Palance, óscar pela interpretação no filme "City Slickers".

2007 - A XVII Cimeira Ibero-americana de chefes de Estado e de Governo dedicada à coesão social termina em Santiago do Chile e é ensombrada por um incidente entre Hugo Chávez e o rei Juan Carlos de Espanha. O Rei Juan Carlos mandou calar o Presidente da Venezuela, que voltou a chamar "fascista" ao ex-chefe de Governo José Maria Aznar.

- Morre, com 84 anos, o escritor norte-americano Norman Mailer, duas vezes vencedor do Prémio Pulitzer e cedo ganhou o epíteto de "enfant terrible". Co-fundador da revista alternativa nova-iorquina "Village Voice".

2008 - A União Europeia aprova o lançamento da primeira operação naval desde sempre para lutar contra a pirataria ao largo da Somália e no golfo de Aden, anuncia a presidência francesa da União Europeia.

- Morre, com 75 anos, a cantora lírica Ana Lagoa.

2009 - Morre, com 32 anos, o alemão Robert Enke, jogador do Hanover, antigo guarda-redes do Benfica.

2011 - O ex-vice-presidente do Banco Central Europeu Lucas Papademos assume a liderança da coligação governamental na Grécia. O objetivo é aprovar as medidas assinadas como contrapartida do novo empréstimo antes das eleições.

- Morre, aos 67 anos, Ivan Martin Jirous, poeta e ex-dissidente checo, subscreveu a Carta 77, o manifesto anti-comunista contrário à política de Moscovo e ao regime totalitário da então Checoslováquia.

2013 - O espanhol Marc Marquez (Honda) sagra-se campeão de MotoGP, tornando-se, aos 20 anos, o mais jovem vencedor do Mundial da categoria máxima do motociclismo de velocidade.

- Morre, com 72 anos, Luís Cardoso de Menezes, economista, empresário, antigo administrador da RTP.

2014 - Morre Ken Takakura, ator e um dos intérpretes mais conhecidos do cinema japonês. Aos 83 anos.

2015 - A moção de rejeição do PS ao Programa do XX Governo Constitucional liderado por Pedro Passos Coelho é aprovada com 123 votos favoráveis de socialistas, BE, PCP, PEV e PAN, o que implica a demissão do executivo PSD/CDS-PP.

- Morre, aos 96 anos, Helmut Schmidt, antigo dirigente social-democrata alemão, chanceler de 1974 a 1982. Foi chefe de redação (1983) e depois diretor (1985-1989) do Die Zeit, um dos mais prestigiados semanários alemães.

2017 - A Venezuela entra em 'default' ao falhar o pagamento dos juros de um título de 650 milhões de dólares (560 milhões de euros) da empresa elétrica estatal Corpoelec.

- A presidente do Parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, sai da prisão depois de pagar 150.000 euros de caução previstos nas medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal de Justiça espanhol, que investiga o seu papel na tentativa separatista catalã.

- A judoca Maria Siderot conquista a medalha de ouro nos -48kg nos Europeus de sub-23, numa categoria em que Joana Diogo arrecada o bronze, em Podgorica, Montenegro.

2019 - O Presidente da República da Bolívia, Evo Morales, renuncia ao cargo, depois de quase 14 anos no poder.

- O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sánchez vence as eleições legislativas espanholas, mas sem conseguir uma maioria absoluta.

2020 - Morre, aos 65 anos, Saeb Erekat, académico e político palestiniano, secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina.

- Morre, aos 83 anos, Artur Portela, conhecido como Artur Portela Filho, escritor, jornalista e investigador e que, em 1970, fundou e dirigiu o Jornal Novo e depois o semanário Opção. Fez parte do Conselho da Comunicação Social e depois da Alta Autoridade para a Comunicação Social, eleito pela Assembleia da República.

2021 - A China e os Estados Unidos concluem uma "declaração conjunta sobre o fortalecimento da ação climática", em Glasgow, Reino Unido, onde decorre a conferência sobre o clima COP26.

- Morre, aos 93 anos, João Paes, compositor, musicólogo e crítico de música, antigo diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, diretor da antiga Rádio Cultura (atual Antena 2), presidente da Juventude Musical Portuguesa e responsável pela programação musical da Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura, na área da música erudita.

2022 - O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, demite-se, após semanas de polémica sobre um contrato-promessa para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço, em Caminha. É acusado pelo Ministério Público do crime prevaricação por atos cometidos quando era presidente da câmara de Caminha, Viana do Castelo.

- Morre, aos 86 anos, Gil Teixeira Lopes, pintor e professor, autor de uma obra neofigurativa e abstrata que está representada nas coleções da Fundação Calouste Gulbenkian, na Biblioteca Nacional de Paris, em França, no Museu do Vaticano, em Itália, na Biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos.

Este é o tricentésimo décimo quinto dia do ano. Faltam 51 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia