Dormidas turísticas em Setembro aumentam 4,3% face ao ano passado

As primeiras estimativas do sector de alojamento turístico da Região Autónoma da Madeira, referentes a Setembro de 2024, apontam para "a entrada de 204,8 mil hóspedes, os quais geraram 1.090,3 mil dormidas (mais de 1 milhão), traduzindo variações homólogas positivas de 5,4% e de 4,3%, respectivamente", informa esta manhã a Direcção Regional de Estatística (DREM).

"Os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Setembro de 2024 (1.706,6 mil; +5,6% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que se aproximaram dos 9 milhões (+6,2% que no mesmo período de 2023)", frisa a autoridade estatística.

Em relação aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo que para efeitos de comparabilidade é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico, em Setembro de 2024, apenas apresentaram em acréscimo homólogo de 0,1%, variação inferior à verificada a nível nacional (+2,4%), destaca.

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 1,1% relativamente ao mês homólogo, rondando as 168,5 mil (15,5% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro cresceram 4,9%, situando-se em 921,8 mil. Ainda neste mês, os hóspedes entrados com residência no País totalizaram 41,2 mil e os com residência no estrangeiro, 163,7 mil", frisa.

No País, em Setembro de 2024, "as dormidas de residentes totalizaram 2,3 milhões, -0,3% face ao mês homólogo, enquanto as dormidas de não residentes somaram 6,1 milhões, crescendo 3,5% comparativamente a Setembro de 2023", aponta por comparação.

Diz ainda a DREM que "todas as regiões registaram acréscimo de dormidas, tendo os maiores aumentos sido registados na RA Açores (+9,0%), no Centro (+6,2%) e no Norte (+4,6%)", enquanto que a RA Madeira apresentou, dados os critérios do INE, o crescimento mais modesto, seguido do Algarve (+0,9%).

Foto DREM

Os dados "mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 84,5% do total de dormidas", sendo que nesse conjunto, em Setembro de 2024, "o mercado da Alemanha foi o que registou mais dormidas, com cerca de 221,0 milhares (+3,0% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 202,7 milhares (-4,8%), e da França, com 85,3 mil (+17,5%)", conclui.