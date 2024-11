Conheça as explicações para o Verão de São Martinho

O Dia de São Martinho celebra-se a 11 de Novembro. Trata-se de uma festa litúrgica em honra de Martinho de Tours, que normalmente vem acompanhada de bom tempo, o chamado Verão de São Martinho.

Há quem se baseie na lenda para explicar as temperaturas altas, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem uma explicação de carácter científico.

De acordo com o IPMA, este fim-de-semana as temperaturas atingiram os 30°C, nomeadamente no Lugar de Baixo.

Segundo Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, esta subida das temperaturas tem a ver com a localização do anticiclone dos Açores, que nesta altura do ano se estende dos Açores até a Europa e Norte de África, que no seu ramo sul transporta ar quente e seco de latitudes mais baixas. A situação actual é reforçada pela presença de uma região depressionária a Oeste das Canárias.

Para além das temperaturas altas, esta massa de ar quente, com a circulação dos ventos em altitude de Sudeste, poderão também transportar poeiras do deserto.

Esta é a explicação científica para o calor que se faz sentir este fim-de-semana. Mas os mais antigos têm outra versão para as altas temperaturas em pleno Outono, e garantem que é São Martinho que traz o Verão ao Outono todos os anos.

Reza a lenda que, no século IV, um cavaleiro Gaulês chamado Martinho seguia no seu cavalo num dia de chuva e de frio quando encontrou um mendigo.

Foto União das Freguesias de Sintra

Vendo o homem a tremer e como não tinha nada que lhe pudesse dar, Martinho pegou na sua espada, retirou das costas o seu manto e cobriu o mendigo. Nesse momento, a tempestade desapareceu, as nuvens afastaram-se e o sol começou a brilhar, ficando “este milagre” conhecido como o ‘Verão de São Martinho’.

Desde então, o São Martinho é comemorado a 11 de Novembro e por esta altura o Outono dá sempre lugar a dias quentes e solarengos.

A festa religiosa é celebrada na Madeira e em muitos outros lugares, comem-se castanhas, bacalhau e faz-se a prova do vinho. Nas escolas, as crianças também aprendem a lenda e algumas músicas dedicadas ao santo.

Umas das músicas conhecidas é da autoria de Ana Casqueira e foi lançada em 2021. Mas existem muitas mais.