Saiba o que hoje é notícia

Cerca de 240 milhões de pessoas estão aptas a votar nas eleições de hoje nos Estados Unidos da América, que vão determinar quem será o 47.º Presidente da história norte-americana.

Numa corrida à Casa Branca excecionalmente renhida, a escolha será disputada entre a atual vice-presidente Kamala Harris (democrata) e o antigo presidente Donald Trump (republicano).

Para estar ao seu lado na corrida presidencial, para o cargo de vice-presidente, Donald Trump e Kamala Harris escolheram J.D. Vance e Tim Walz, respetivamente.

Mais de 78 milhões já votaram antecipadamente e todos os olhares estão concentrados em sete "swing states" (chamados assim porque as respetivas intenções de voto variam de eleição para eleição): Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Apesar de os eleitores irem às urnas, o Presidente é escolhido por voto indireto, uma vez que o voto dos norte-americanos vai para um Colégio Eleitoral, constituído por 538 "grandes eleitores" representativos dos 50 estados norte-americanos. O vencedor das presidenciais norte-americanas terá de conseguir, no mínimo, 270 "grandes eleitores".

Há também outros candidatos independentes a concorrer à eleição: Chase Oliver, Jill Stein e Cornel West.

Os analistas anteveem que o vencedor -- que irá assumir um mandato de quatro anos na Casa Branca, com início em janeiro de 2025 - só será conhecido dentro de vários dias.

A par da corrida presidencial, os eleitores norte-americanos irão também determinar quem irá controlar cada câmara do Congresso. Todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes (câmara baixa) e 34 lugares do Senado (câmara alta) estarão em disputa.

Atualmente, os republicanos detêm a maioria na Câmara dos Representantes, enquanto os democratas controlam o Senado, ambos por margens reduzidas.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Ricardo Gil Soeiro e a dupla de Angélica Varandas e Luísa Azuaga recebem hoje os Prémios PEN nas áreas de Ensaio e Tradução, respetivamente, numa cerimónia que vai ter lugar em Lisboa.

A obra "Acariciar a mais longínqua das estrelas" (2023), de Ricardo Gil Soeiro, venceu na área de Ensaio.

A tradução do poema épico medieval "Beowulf", de um autor anónimo inglês, valeu a Angélica Varandas e Luísa Azuaga o prémio na categoria de Tradução.

O PEN Clube atribui galardões alternadamente: este ano foram abrangidas as Categorias de Ensaio e Tradução, com um valor de 7.500 euros cada, enquanto no próximo ano serão distinguidas obras nas categorias de Narrativa e Poesia.

DESPORTO

O Estádio José Alvalade vai despedir-se hoje de Rúben Amorim como treinador do Sporting, quando este orientar a equipa na receção aos ingleses do Manchester City, em jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Depois do anúncio na semana passada da saída do técnico português para os também ingleses do Manchester United, foi anunciado que Rúben Amorim permaneceria nos 'leões' até 11 de novembro, pelo que ficaram ainda três jogos por dirigir: a goleada na sexta-feira ao Estrela da Amadora (5-1), a receção hoje ao City e a deslocação no próximo fim de semana a Braga.

Campeão português e campeão inglês, no qual alinham os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, chegam a esta fase com sete pontos e no grupo de terceiros classificados da prova, pela primeira vez disputada sob o formato de liga.

O encontro está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

SOCIEDADE

Os novos membros do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI) tomam hoje posse na presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O CNCTI passa a ser presidido por Carlos Oliveira, que foi secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação no Governo PSD-CDS/PP, liderado por Pedro Passos Coelho.

Carlos Oliveira sucede a José Manuel Mendonça, professor emérito da Universidade do Porto e ex-presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Inesc Tec).

Criado em fevereiro de 2021, o CNCTI é um órgão consultivo do Governo em matérias de ciência, tecnologia e inovação, que funciona junto dos membros do executivo responsáveis pelas áreas da economia e da ciência e tecnologia.

***

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realiza hoje um exercício público de sensibilização para o risco sísmico, intitulado 'A Terra Treme', que "visa capacitar a população a saber como agir em caso de sismo".

A 12.ª edição do 'A Terra Treme' acontece pelas 11:05 "em colaboração com diversas entidades públicas e privadas", encontrando-se abertas as inscrições para a população no sítio na Internet (www.aterratreme.pt).

Reforçando o seu compromisso com a segurança e preparação para o risco sísmico, a ANEPC explica que o exercício compreende os gestos "baixar, proteger e aguardar".

"O exercício compreende a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo", salienta.

De acordo com a ANEPC, a "ação desenrola-se durante um minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo (famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas), são convidados a executar os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar".

***

Várias operações policiais de fiscalização do álcool e ações de sensibilização vão realizar-se em todo o país a partir de hoje e durante uma semana, no âmbito da campanha "Taxa Zero ao Volante".

Segundo uma nota da PSP, a campanha está inserida no Plano Nacional de Fiscalização e terá início hoje com "ações de sensibilização" da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e operações de fiscalização, que juntam também a GNR, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário".

O objetivo é "contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool", refere a PSP.

"Em Portugal, em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior" aos limites legais e, entre estes, 73% tinham uma taxa superior a 1,2 gramas por litro de sangue.

As operações de fiscalização, em simultâneo com ações de sensibilização, vão decorrer em Leiria (5 de novembro), Figueira da Foz (6), Mamodeiro/Aveiro (7), Porto (8) e Setúbal (11).