Governo espanhol avança já com 24,8 milhões de euros para reconstruir estradas afectadas pelo mau tempo

O Governo espanhol avançou com "uma primeira dotação orçamental" de 24,8 milhões de euros (ME) para começar a reconstruir as estradas afetadas pelo mau tempo e as inundações na Comunidade Valenciana, sobretudo nas províncias de Valência e Cuenca.

Segundo um comunicado do Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável, a verba permite arrancar de imediato com os trabalhos de recuperação nas vias A-7, N-330 e N-322, consideradas de importância estratégica para a rede rodoviária do Estado.

Desta dotação orçamental, 12,6 ME foram disponibilizados com caráter de urgência para a reconstrução do viaduto desmoronado da A-7, no município de Quart de Poblet, e para a construção de um desvio provisório com três faixas de rodagem em cada sentido junto à própria autoestrada para servir o tráfego de longa distância, sendo que os primeiros trabalhos já começaram.

Os outros 12,2 milhões de euros são para a reconstrução da estrada N-322, em Requena, e da N-330 em diferentes troços das províncias de Valência e Cuenca, que foram "gravemente danificadas" pelas fortes chuvas e que levaram inúmeros cursos de água a transbordar e a provocar inundações.

O ministério detalha que os troços afetados da N-330 estão situados no afluente da Rambla de la Torre, em Utiel (Valência), no município de Talayuelas (Cuenca) e na Cañada de la Rinconada ou del Asno, em Landete (Valência).

Por seu lado, a V-31, em direção a Alicante, já foi desobstruída, embora as autoridades continuem a recomendar que se evitem as deslocações para dar prioridade ao trabalho dos serviços de emergência e salvamento.

Entretanto, cerca de 23.000 pessoas continuam sem fornecimento de eletricidade na província de Valência, depois de mais de 132.000 pessoas terem sido afetadas desde quarta-feira. Mais de duas dezenas de geradores foram ligados em diversas localidades afetadas, como Alborache, Alfafar, Buñol, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Montroi, Real, Siete Aguas, Torrent e Utiel, estando em curso trabalhos de restituição do fornecimento de eletricidade.

O número de mortes em Espanha devido às inundações subiu para 205, continuando dezenas de pessoas desaparecidas, segundo o mais recente balanço das autoridades espanholas.

Trata-se de uma das catástrofes naturais mais graves dos últimos 75 anos em Espanha, ultrapassando as inundações de Biescas (Huesca) em 1996, com 87 mortos, e as inundações de Turia em 1957, em que morreram entre 80 e 100 pessoas.

Várias regiões de Espanha, entre as quais a Comunidade Valenciana, no leste do país, estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em espanhol e como DINA em português.

O fenómeno causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo, provocando prejuízos avultados.