Ensemble XXI dá hoje concerto comemorativo do 133.º aniversário do Belmond Reid's Palace

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI, para comemorar o 133.º aniversário do Hotel Belmond Reid's Palace, hoje, pelas 21h30.

"Foi a 1 de Novembro de 1891 que o Reid’s Palace abriu as suas portas pela primeira vez: "O Reid's Palace, que conta com uma história longa na Ilha da Madeira, é uma marca que representa a tradição, qualidade, sofisticação e a excelência do bem receber na nossa Região e a Orquestra Clássica da Madeira sente-se muito honrada pelo Reid´s ser a sua parceira", diz Norberto Gomes, director artístico da OCM.

A proposta musical do Ensemble XXI, sob a direcção musical do violinista Yuriy Kyrychenko, irá centrar-se em obras de Amadeus Mozart, Edward Kennedy 'Duke' Ellington e de Scott Joplin.

Este é mais um concerto especial a ser apresentado no belíssimo espaço do nosso parceiro, Reid´s Palace, que muito admiramos. De realçar que a junção das marcas Orquestra Clássica da Madeira e Reid´s Palace A Belmond Hotel representa e contribui para o fortalecimento e a visibilidade de ambas, sendo que aquilo que nos une é o de oferecer experiências e um serviço de elevada qualidade. Trata-se de uma parceria com que a Orquestra Clássica da Madeira se sente verdadeiramente agradecida porque desta forma também consegue com elevação receber os seus convidados maestros e solistas. Norberto Gomes, director artístico da OCM

Sobre o Ensemble XXI

Esta orquestra de cordas foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objectivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do séc. XX e séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.